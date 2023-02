41 Teilnehmer der Österreichischen Wasserrettung, Einsatzstelle Osttirol, stellten sich am 5. Februar zum teilweise ersten Mal einer Teilnahme an den Tiroler Meisterschaften im Rettungsschwimmen in Innsbruck. In den Schülerklassen stand die Teilnahme der Lienzer Mannschaft unter dem Motto "Gemeinsam sind wir stark" und konnte dies auch mit einem zweiten Platz in der Mannschaftswertung der Schülerklassen eindrucksvoll unter Beweis gestellt werden. In den Jugendklassen konnte überhaupt der Tiroler Meistertitel der Mannschaft nach Osttirol geholt werden, und auch die Allgemeinen Klassen standen mit einem Vizemeistertitel der Mannschaft ihren Mann beziehungsweise ihre Frau. Insgesamt ging somit der Tiroler Mannschaftsvizemeistertitel an die Teilnehmer der ÖWR, Einsatzstelle Osttirol.

In fünf Staffelbewerben konnten drei zweite Plätze und ein Sieg errungen werden, in den einzelnen Bewerben gelang es den Teilnehmern insgesamt 15-mal, sich am Stockerl zu platzieren. Damit konnten auch in den Gesamteinzelwertungen neben zahlreichen anderen guten Platzierungen, teilweise auch nur knapp am Stockerlplatz vorbei, ein Tiroler Meistertitel, vier Vizemeistertitel und fünf dritte Plätze herausgeschwommen werden.

Kindermannschaft mit Helga Crazzolara (Trainerin Kinder, hinten Mitte) © ÖWR Osttirol

Bereits am Vortag nahm ein kleines Team der ÖWR, Einsatzstelle Osttirol, am 5. Speedlifesaving in the Alps in Innsbruck teil; dabei konnten sie sich in elf Bewerben innerhalb eines Nachmittags mit Mannschaften der Polizei, des Arbeiter-Samariter-Bundes Österreich, des Österreichischen Jugendrotkreuzes sowie mit Mannschaften aus Deutschland, der Schweiz und sogar aus Norwegen messen. Nach einem anstrengenden, aber erfolgreichen Nachmittag konnten am Abend auch noch Kontakte zu den Wasserrettungsorganisationen der anderen teilnehmenden Länder geknüpft werden.