Infoabend für Sozialpädagogik-Ausbildung in Lienz

Das Institut für Sozialpädagogik in Stams startet ab dem Wintersemester 2023/24 in Lienz wieder mit einer Ausbildung zur Sozialpädagogin/zum Sozialpädagogen. Am 23. Februar gibt es dazu einen Infoabend in Lienz.