Der Streit um den Sillianer Faschingsumzug 2023 geht in die nächste Runde. Nachdem die Narrengilde am Mittwoch eine Pressekonferenz abgehalten hat und die Bezirkshauptmannschaft Lienz am Donnerstag, 2. Februar, ein Treffen angesetzt hat, warten die Pustertaler Narren auf grünes Licht für den Umzug entlang der B 100. Doch auch am Freitag, 3. Februar, etwa zweieinhalb Wochen vor dem geplanten Umzug, gibt es keine klare Botschaft. Das Statement der Behörde wurde über den Pressedienst des Amtes der Tiroler Landesregierung ausgeschickt.