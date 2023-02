Die Rückkehr zur sogenannten Normalität nach Corona hat in manchen Bereichen auch ihre Schattenseiten. Dies stellte am Donnerstag Landespolizeidirektor Edelbert Kohler fest: "Nach den wunderbaren Verkehrsberichten in den Coronajahren hat sich das 2022 wieder normalisiert – mit all den Folgen." Die da waren: etwas über 3700 Verkehrsunfälle mit Personenschaden, 4487 Verletzten und 29 Toten.