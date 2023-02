Des einen Freud, des anderen Leid: Während regionale Einzelhandel zunehmend in Bedrängnis geraten, jubeln viele Online-Versandhändler über Umsatzrekord - wie etwa Amazon.

Beim Versand geht der Online-Riese nun einen Schritt weiter und zwar mit sogenannten Amazon-Lockern, also Abholstationen für Pakete. "Unser weltweites Netzwerk besteht derzeit aus zehntausenden Amazon Locker. Dieses Netzwerk wollen wir auch künftig weiter ausbauen. Sie befinden sich unter anderem an Tankstellen und bei Einzelhändlern. So gibt es für alle Kunden die passende Abholstation, die in den eigenen Tagesablauf passt", informiert das Amazon Presseteam.

Ein solcher Locker wurde auch hinter der Eni-Tankstelle in der Kärntnerstraße in Lienz aufgestellt und trägt den Namen "Therese".

Doch wie funktioniert der Amazon-Locker?

Wird bei Amazon Ware online bestellt, muss sie nicht mehr an die eigene Adresse zugestellt werden, sondern kann auch bequem in diesen Selbstbedienungs-Schließfächern hinterlegt werden. Dafür muss beim Bestellvorgang lediglich die Amazon-Abholstation in Lienz gewählt werden. Wenn die Lieferung da ist, erhält man eine E-Mail mit einem Code und kann die Ware dann dort abholen. Kunden haben dann drei Tage lang Zeit, ihre online bestellte Ware abzuholen, sonst geht die Sendung zurück und es erfolgt eine Rückerstattung des Kaufpreise. Der Locker in Lienz ist rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche zugänglich.