Die Fälle häufen sich, leider auch in Osttirol: Ältere Menschen fallen immer öfter auf Telefonbetrüger rein. Einer der häufigsten Tricks der Kriminellen ist es, den Opfern vorzugaukeln, dass die Tochter oder der Sohn in einen tödlichen Unfall verwickelt waren. Die Opfer werden dann aufgefordert, Geld oder Wertgegenstände an einen bestimmten Ort zu bringen.