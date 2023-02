Viele waren schon darauf eingeschossen: Am 8. Februar sind im Tauerncenter in Matrei die Gemeindefinanzen im Mittelpunkt. Brennende Fragen sollten beantwortet werden – von Bürgermeister Raimund Steiner, Bezirkshauptfrau Olga Reisner und Vertretern des Landes. Vor allem die Konsolidierung des Haushaltes will man dort aufklären. Doch aus dem Termin 8. Februar wird nichts.