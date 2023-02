Mit Leidenschaft und Überzeugung betreiben Isabella und Bernhard Stemberger ihren Biohof in St. Veit in Defereggen, den sie 2009 übernommen haben. Neben der Rinderzucht kamen im Laufe der Jahre mit den Legehennen, dem Bauernladen und der Direktvermarktung weitere Standbeine hinzu. "Mittlerweile haben wir von 450 auf 1200 Legehennen, die als Bio-Goggelen vermarktet werden, aufgestockt", sagt Bernhard Stemberger. Das führte dazu, dass die räumlichen Gegebenheiten des Familienbetriebes nicht mehr ausreichend waren. Eine Lösung musste also her. Da auch der Wunsch einer eigenen Schlachtstelle samt Verarbeitungsräumlichkeiten reifte, wurde die Idee geboren, einen Neubau zu errichten.