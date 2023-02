In Anwesenheit von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer fand kürzlich als gemeinsamer Schulterschluss von Sozialpartnern und Industriellenvereinigung ein hochkarätig besetzter Kinderbetreuungsgipfel in der Wiener Hofburg statt. Als eines von zwei nationalen Best Practice-Beispielen wurde dabei das OKZ, vertreten durch Geschäftsführerin Sabine Bodner, vor den Vorhang geholt. Das OKZ erntete als Erfolgsmodell zur Umsetzung eines chancengerechten Zugangs für Kinder sowie für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf Applaus. Neben dem flächendeckenden und flexiblen Angebot zeigten sich die Teilnehmer des Gipfels vor allem vom eigens eingerichteten "Kindertaxi" (Abholdienst von Kindergarten und Schulen) und den langen Öffnungszeiten beeindruckt.