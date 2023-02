Minus zehn Prozentpunkte: Das ist der neue Regionalstandard der Volkspartei und lässt ihre Fieberkurve bis zur Salzburger Landtagswahl am 23. April steigen. Denn bei der Kärntner Entscheidung am 5. März hat sie nur so wenig zu verlieren wie in keinem anderen Bundesland. Dort wird die Frage beantwortet, ob die Regierungsführung mittlerweile grundsätzlich Denkzettel erhält – auch jene der Sozialdemokratie.