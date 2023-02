Der Verkehr ist ein leidiges Thema in der Marktgemeinde Sillian. Schon seit Jahren wird über etliche Möglichkeiten, um die Verkehrslawine vom Zentrum fernzuhalten, gesprochen. Nord- oder Südvariante oder doch ein Tunnel? Schlussendlich soll es Seitens des Landes Pläne für die Südvariante geben. Gespräche zwischen Land und Gemeinde gab es bereits. Das nächste soll in den kommenden Wochen folgen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. "Bislang sind alle Umfahrungsvarianten nicht nur an den Kosten oder der technischen Machbarkeit, sondern auch am breiten Widerstand der betroffenen Grundeigentümer gescheitert", heißt es aus dem Büro von Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler.