Mit einer großen Überraschung im Gepäck besuchten Professor Stephan Frucht und Martin Rohbogner, Vorstandsmitglied und kaufmännischer Leiter des gemeinnützigen Vereins Siemens Caring Hands e. V. am Montag das Rehabilitationszentrum Ederhof in Iselsberg/Stronach. Mit einer Spende in Höhe von 150.000 Euro werden das Reha-Zentrum Ederhof und damit die hier betreuten Kinder und Jugendlichen vor und nach einer Organtransplantation sowie deren Familien unterstützt.