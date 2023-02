In der Folge vom 21. Dezember sprühten noch ordentlich die Funken zwischen dem Osttiroler Piet und seiner Hofdame Susanne. Es kam sogar zu leidenschaftlichen Küssen und Gesprächen über die Zukunft. Doch nun scheint der Traum wie eine Seifenblase geplatz zu sein.

Bei der großen Aussprache am Mittwochabend auf ATV war Susanne gar nicht dabei. Lediglich die anderen zwei Hofdamen von Piet – Joyce und Silvia – waren gekommen. Wurden zunächst so einige offene Themen, wie die Frage nach Piets geheimer Favoritin besprochen, ging es schließlich darum, wie es für Piet und Susanne nach der Hofwoche weiterging. "Warum ist Susanne nicht gekommen", hackte Arabella zunächst bei Piet nach. "Ich glaube, sie ist krank", meinte der Osttiroler Bauer. Doch Arabella ließ nicht locker und wollte wissen, was nun aus den beiden geworden ist. "Es ist offensichtlich nichts daraus geworden. Ich hatte am 1. September Geburtstag. Da ist sie mich für eine Woche besuchen gekommen und es ist mir alles recht cool vorgekommen. Dann ist sie wieder heimgefahren und auf einmal hat der Kontakt aufgehört. Sie hat nicht mehr abgehoben und hat mich ‚geghostet‘", bedauert Piet. Abwesenheitsbedingt konnte sich Susanne dazu nicht äußern.

Piet mit "seiner" Susanne © ATV KERSTIN JOENSSON

Joyce brachte Licht ins Dunkel

Nur gut, dass Joyce zur Stelle war, um Licht ins Dunkel zu bringen. "Susanne hat mir geschrieben, dass sie bei Piet war. Und es hat ihr nicht gefallen, weil sein Zimmer anscheinend nicht aufgeräumt war, das hat sie gestört", sagte Joyce und machte Piet gleichzeitig etwas Hoffnung: "Frag sie, was du tun kannst, damit du sie haben kannst. Sie ist bereit. Du tust zu wenig". Doch es schien, als hätte der Osttiroler den Kampf aufgegeben: "Ich muss schauen. Aber eigentlich habe ich sie schon losgelassen, das bringt nichts. Es ist ja nicht so, dass ich ihr nicht nachgesprungen wäre, aber ich springe ihr nicht länger nach. Aus".

Für Joyce unverständlich: "Wenn er eine Frau will, muss er etwas tun, ich habe das schon 100 Mal gesagt. Ich glaube, er versteht die Worte nicht." Und auch Silvia war überzeugt, dass Joyce quasi mit dem Auftrag von Susanne gekommen war, um die Botschaft "Schau, du hättest noch eine Chance" zu überbringen.

Am Ende sah es dann doch noch danach aus, als wären diese Worte bei Piet angekommen. "Das muss ich jetzt sacken lassen, dass die Tür scheinbar noch nicht verschlossen ist. Es sind interessante neue Details", zeigte er sich nach der Aussprache überrascht. Ob es doch noch ein Happy End zwischen Piet und Susanne gibt?