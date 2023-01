Die Tiroler Grünen hat im vergangenen Herbst das Ergebnis der Landtagswahl von der Regierungsbank auf die harte Oppositionsbank katapultiert. Und dies offenbar nicht ohne Folgen, wurde doch dieser Tage Kritik an der Parteispitze rund um Spitzenkandidat und Klubobmann Gebi Mair laut, berichtete der ORF Tirol am Freitag. Dieser will wiederum bei der Landesversammlung am 18. März die Vertrauensfrage stellen.