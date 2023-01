Ein Nordtiroler Skitourengeher namens Robert Moser hat sich Anfang Jänner über den Hochstein, eines von zwei Skigebieten des Lienzer Bergbahnen, lustig gemacht – öffentlich auf der Social Media Plattform Instagram. Das Video wurde im Anschluss hundertfach geteilt. Nachdem die Kleine Zeitung das Video des Nordtirolers thematisiert hat, wollten die Eigentümervertreter der Lienzer Bergbahnen die Schmach nicht auf sich sitzen lassen. Franz Theurl (Tourismusverband Osttirol) und Elisabeth Blanik (Bürgermeisterin Stadt Lienz, SPÖ) reagierten umgehend und übten öffentlichen Druck auf das Bergbahnen-Management aus. Mittlerweile sind die Lifte auf dem Hochstein in Betrieb – und auch die längste Rodelbahn Tirols wurde endlich freigegeben. Moser, der Auslöser, dass Wind in die Sache gekommen ist, reagiert nun: "Kompliment an die Zuständigen. Zusammen wurde schon viel erreicht, es geht in eine gute Richtung."