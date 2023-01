Am Freitagvormittag wurden die Feuerwehren im Osttiroler Defereggental zu einem Großeinsatz alarmiert. Ein in Holzbauweise errichtetes Bauernhaus in St. Veit stand in Vollbrand. "Ein Bewohner konnte sich selbst noch unverletzt ins Freie retten. Weiterer Personenschaden entstand nicht", erklärt der St. Veiter Ortskommandant Michael Grimm.