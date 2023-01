Das Gasthaus Großvenediger in Prägraten sieht von außen eher unscheinbar aus, hat aber im Inneren viel Großartiges zu bieten. Gottfried und Birgit Steiner sind seit fünfzehn Jahren Gastgeber und ihre Arbeit führen sie mit purer Leidenschaft aus. Kaum verwunderlich also, dass der Gastronomiebetrieb bereits den ein oder anderen Preis einheimsen konnte. Im Jahr 2015/16 wurden die Wirtsleute bereits zum zweiten Mal mit der Auszeichnung Tiroler Genuss Wirt des Jahres belohnt. "Für uns sind diese Auszeichnungen eine riesengroße Bestätigung. Es zeigt uns, dass wir in dem, was wir tun richtig liegen", so der stolze Wirt.