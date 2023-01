Bernd Troger ist weit gereist – um am Ende doch nach Hause zu kommen. Jahrelang war der Osttiroler in der internationalen Spitzengastronomie tätig und legte unter anderem in Australien und der Karibik den Grundstein für seine kulinarische Kreativität. "Irgendwann hab ich dann meine Jugendliebe aus dem Defreggental wieder getroffen und jetzt, 20 Jahre später, sind wir zurück, haben eine kleine Familie, einen Betrieb – und machen: Senf", lässt der weitgereiste Osttiroler wissen.

Seine Geheimzutat: das Qualitätswasser des Berges, das seiner Spezialität das gewisse Etwas verleiht. "Wir haben nur einen geringen Kalkgehalt im Wasser und es kommt mit sieben bis acht Grad aus der Leitung. Das heißt, dass alle ätherischen Wirkstoffe und alle ätherischen Öle erhalten bleiben, die man sonst mit einer höheren Temperatur verlieren würde", sagt der findige Experimentierer. Bislang gilt Bernd Troger als Spezialist für grobe Senfsorten, doch das soll sich jetzt ändern. Zurzeit arbeitet er an einer Rezeptur für fein vermahlenen, scharfen Senf. Wie es ihm dabei ergeht, zeigt "Heimatleuchten" am Freitag, dem 27. Jänner, ab 20.15 Uhr bei ServusTV.