Wenn man sich den Veranstaltungskalender des Pustertals näher ansieht, erkennt man, dass die „kalten“ Kunstwerke aus Schnee und Eis – auch Schneeskulpturen genannt – nicht mehr wegzudenken sind. Sowohl in der Hochpustertaler Marktgemeinde Innichen als auch in St. Vigil in Enneberg zeigten die talentierten Künstler ihre Fertigkeiten im Rahmen des Internationalen Schneeskulpturen-Festivals und ließen ihrer künstlerischen Ader freien Lauf. Da es klirrend kalt ist, friert das Wasser, das mit einigen wenigen Werkzeugen bearbeitet werden dufte, in Windeseile. Zu den gestatteten Werkzeugen zählen Stacheldraht, Säge und Schaufel.