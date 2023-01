Am Mittwoch erst verlor ein Tourengeher (28) sein Leben, weil er im Bereich "Hollbrucker Tal" von einer Lawine verschüttet wurde. Unabhängig davon hatten ebenfalls am Mittwoch und ebenfalls im Bereich "Hollbrucker Tal" drei weitere Sportler mehr Glück und blieben nach einem Lawinenabgang unverletzt. Und auch am Goldeck in Oberkärnten wurden am Mittwoch zwei Skifahrer von einer Lawine mitgerissen und dabei zum Teil schwer verletzt.