Das Informationsportal "Betrugstest.com" in Berlin hat sich die Scheidungszahlen in Österreich aus dem Jahr 2021 genau angeschaut. Analysiert wurde, in welcher von 50 Städten die meisten Scheidungen eingereicht werden. Auflösung von Ehen wurden mit Eheschließungen in Verhältnis gesetzt. Das grobe Ergebnis: Die meisten Scheidungen werden im Osten des Bundesgebietes eingereicht. In Tirol halten hingegen besonders viele Ehen.