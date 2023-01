"Meines Wissens sind wir die letzte Gemeinde Osttirols, in der eine Wohnanlage eines Wohnbauträgers gebaut wird", freut sich der Bürgermeister von Iselsberg-Stronach, Gerhard Wallensteiner (ÖVP). In Richtung Ederhof, in der Nähe der alten Säge, werden die neuen Wohnungen, 19 Stück an der Zahl, gebaut. "Das Interesse ist sehr groß. Regelmäßig stehen Leute dort und schauen sich um. Es ist ausgesprochen schön dort, man blickt auf den gesamten Lienzer Talboden", weiß der Bürgermeister.