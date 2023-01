Schrecklicher Unfall am Montagabend im tief winterlichen Osttirol: Um 19.04 Uhr lenkte ein 42-jähriger Einheimischer seinen Pkw auf der schneebedeckten Gemeindestraße in Nikolsdorf Richtung Osten. Es herrschte Dunkelheit und starker Schneefall. Am Fahrzeug waren aufgrund der Witterung Schneeketten montiert und der Mann fuhr in Schrittgeschwindigkeit.

Plötzlich und unvermittelt gerieten von links – einem freien, schneebedeckten, abschüssigen Gelände, von Hochstatt kommend - drei Kinder im Alter von 6, 8 und 9 Jahren mit ihrem Wintersportgerät "Snowtube" ein aufblasbarer Reifen auf die Gemeindestraße und kollidierten mit dem Pkw. Die Kinder wurden dabei unbestimmten Grades verletzt.

Ins Krankenhaus gebracht

Sie wurden anschließend im Beisein ihrer Eltern mit der Rettung bzw. mit einem Privat-Pkw ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Der Pkw wurde beim Unfall leicht beschädigt.