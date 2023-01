Es hätte in die Hose gehen können. Daniel Webhofer stand am Start des 25. Mountain Attack in Saalbach-Hinterglemm - einem der bekanntesten Skitourenrennnen Österreichs - und alles war dunkel. Noch wenige Sekunden bis zum Start, doch seine Stirnlampe funktionierte nicht mehr. "Das ist das absolute Worst-Case-Szenario", erklärt der 23-jährige Strassener. Also musste er im Dunkeln los. 1,5 Stunden war der Athlet des Compedal Racing Teams unterwegs, bis ihn ein Begleiter mit einer - mehr schlechten als rechten - Ersatzlampe versorgte. Auch die Fellwechsel wollten nicht mit derselben Geschwindigkeit wie im Training funktionieren. Doch all das stoppte den jungen Osttiroler an diesem Tag nicht. Er bewältigte die sieben Gipfel und insgesamt 3010 Höhenmetern in einer Zeit von 2:49 Stunden.