Auf 231 ist die Zahl der Betriebe, die in mit dem Gütesiegel AMA GENUSS REGION zertifiziert sind, in Tirol mittlerweile angewachsen. 22 Neuzugänge gab es im vergangenen Jahr, darunter auch zwei Osttiroler Betriebe: die Bruggeralm in St. Veit in Defereggen und das Hotel Gesser in Sillian. "Bäuerliche Direktvermarkter, Gastronomiebetriebe und Lebensmittelmanufakturen, die dieses Gütesiegel tragen, garantieren Regionalität sowie Qualität und damit höchste kulinarische Genüsse", freuen sich Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler.