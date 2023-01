Die Verleihung des Berufstitels "Kommerzialrat" obliegt dem Bundespräsidenten und zeichnet den Würdenträger für seine großen Verdienste um die heimische Wirtschaft sowie sein überdurchschnittliches soziales Engagement aus. All diese Voraussetzungen treffen auf Michael Aichner zu.

Übernahme des elterlichen Betriebs

Der Startschuss für Aichners Karriere erfolgte im elterlichen Betrieb in Abfaltersbach. Neben einem Gasthof führte die Familie auch ein klassisches Gemischtwarengeschäft. Nach Abschluss der HAK-Matura in Innsbruck ging Aichner zurück in die Heimat und pachtete 1974 mit nur 20 Jahren den Betrieb seines kranken Vaters, welchen er nach dessen Tod als Eigentümer übernahm. Neben dem Stammbetrieb in Abfaltersbach führte er Lebensmittelmärkte in Kartitsch und Huben sowie ab 2006 auch eine Filiale in Lienz.

Zudem legte Aichner während seiner gesamten Laufbahn großen Wert auf die Lehrlingsausbildung. In seinen Betrieben bildete er mehr als 45 Lehrlinge im Handel und in der Gastronomie aus. Weiters war er 35 Jahre lang Mitglied und Vorsitzender der Prüfungskommission für den Lebensmittelhandel im Bezirk Lienz. Aichner engagierte sich auch für selbstständige Lebensmittelhändler und war von 1983 bis 2014 als Beirat in der Handelsgemeinschaft ADEG bestellt. In dieser Tätigkeit vertrat er die ADEG-Kaufleute aus der Region.

Verdienste als Funktionär der Wirtschaftskammer Tirol

Zusätzlich brachte sich Aichner als Funktionär in der Wirtschaftskammer ein. Von 1985 bis 2012 war er als Vertrauensmann des Bezirkes im Gremium des Tiroler Lebensmittelhandels vertreten. Er war jahrzehntelang Vorsitzender in der Osttiroler Prüfungskommission für den Lebensmittelhandel und stellvertretender Gremialobmann des Tiroler Lebensmitteleinzelhandels. Nach seiner zweijährigen Mitgliedschaft im Bezirksausschuss der Bezirksstelle Lienz stand er dieser von 2012 bis 2019 als deren Bezirksobmann vor.

In dieser Funktion war er für zahlreiche Projekte mitverantwortlich. Beispielhaft können das Osttirol Frühstück, die Heimvorteil-Initiative der Osttiroler Lebensmittelhändler, der Leitbildprozess "Vordenken für Osttirol" sowie die Gründung der Innovationsagentur INNOS GmbH aufgezählt werden. Seit Herbst 2021 bringt er seine Expertise für Vertiefung der Kooperation der selbstständigen Osttiroler Lebensmittelhändler aktiv ein und nutzt seine Kontakte für den Projekterfolg.

Überdies engagierte sich Michael Aichner über Jahrzehnte in der Musikkapelle und der Feuerwehr Abfaltersbach, beim Fußballverein Union Abfaltersbach, und seit 1991 ist er Mitglied beim LIONS-Club Sillian/Innichen.