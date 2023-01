Noch keine konkreten Verdacht haben die Ermittlungen im Fall des Autobrandes in Lienz ergeben. Laut Polizei wird in alle Richtungen ermittel.

Über die tatsächliche Brandursache herrscht noch Rätselraten. Nur so viel: "Nach der Brandursachenermittlung kann ein technischer Defekt am Fahrzeug nahezu ausgeschlossen werden. Vielmehr wird derzeit davon ausgegangen, dass eine externe Zündquelle von einem derzeit unbekannten Täter eingebracht wurde", heißt es seitens der Polizei. Kurz: das auto wurde abgefackelt. Details zur Zündquelle werden allerdings nicht bekannt gegeben. Dazu gibt es eine Informationssperre wegen laufender Ermittlungen.

Der Autobrand ereigente sich in der Nacht auf Freitag. Gegen 00.15 Uhr wurde die Feuerwehr Lienz alarmiert. Zeugen bemerkten den Vollbrand des Autos und verständigten die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Motorraum des Fahrzeuges, das in der Pater-Reichenberger-Straße parkte, bereits in Vollbrand. Nach zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Personen wurden keine verletzt. Der Besitzer hatte das Fahrzeug gegen 18.30 Uhr abgestellt.



Ein Fahrzeugbrand hielt die Feuerwehrleute in Lienz auf Trab © Brunner Images

Die Polizei ersucht jedoch, verdächtige Wahrnehmungen zu melden: Tel: 059133 7230