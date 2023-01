Obertilliach hat, wie ganz Osttirol, einiges an Neuschnee abbekommen. Somit gibt es perfekte Schnee- und Loipenbedingungen für den Cup der Internationalen Biathlon Union (IBU-CUP), der 30. Jänner bis 4. Februar stattfinden wird. Beim 6. Biathlon IBU-CUP sich 40 Nationen mit rund 300 Teilnehmern angemeldet. Die Favoriten kommen – wie immer – aus Norwegen, Frankreich und Deutschland. Österreich hat mit Frederik Mühlbacher einen Athleten dabei, der bei den letzten Rennen auf sich aufmerksam gemacht hat und in Pokljuka den ausgezeichneten 6. Platz erreicht hat.

Mit Patrick Jakob ist ebenfalls ein Weltcup erprobter Athlet am Start und bei den Frauen mit Katharina Komatz (früher Innerhofer) sogar eine Weltcup-Siegerin. An den beiden Wettkampftagen am 2. und 4. Feber werden jeweils Sprintbewerbe (10 km Männer, 7,5 km Frauen) ausgetragen und heuer dürfen erstmals wieder Zuschauer den spannenden Rennen beiwohnen und die Atmosphäre im Biathlonstadion genießen. Für weitere Informationen: https://biathlon-obertilliach.com/