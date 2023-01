Sie werden dann gerufen, wenn die Einsatzkräfte an Örtlichkeiten gelangen müssen, die mittels gewöhnlicher Transportmittel nicht erreicht werden können, wie zum Beispiel Hochhäuser, unwegsames Gelände – die Fallschirmspringer des Einsatzkommandos Cobra.

Um für solche Einsätze gerüstet zu sein, muss hart trainiert werden. Auch in Osttirol findet jährlich eine Fortbildungswoche der Fallschirmspringer des Einsatzkommandos Cobra statt – und zwar am Flugplatz Lienz/Nikolsdorf. "Das Einsatzkommando Cobra war schon öfter hier bei uns und sie sind auch gerne in Osttirol", weiß Andrea Moser, Betriebsleiterin vom Flugplatz Lienz/Nikolsdorf. Laut Bundesministerium für Inneres wird die Fortbildungswoche in Osttirol voraussichtlich im Frühling stattfinden.