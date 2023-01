Er ist außen hui, hat innen aber auch Pfui: Erbrochenes auf der Lifttastatur und im Lift, junge Männer, die auf Sitzgelegenheiten urinieren: Wer bei der Ankunft im Lienzer Bahnhof von derartigen Zuständen begrüßt wird, dem muss das stinken. Gemeinderätin Ursula Strobl (Team Lienz) kam am Sonntag gegen 22 Uhr mit dem Zug in Lienz an. "Freudig gestimmt", wie sie sagt. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer.