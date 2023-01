Die Asslinger Biologin Brigitte Vogl-Lukasser wurde von der Universität für Bodenkultur in Wien (BOKU) in der Kategorie „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Dieser Preis wird für engagierte Mitarbeiterinnen der BOKU vergeben, die sich nicht nur für die klassischen Tätigkeitsfelder an Universitäten, wie Forschung und Lehre engagieren, sondern insbesondere Erkenntnisse der Forschung aus der Universität in die Praxis tragen. Diese dann in der Gesellschaft bekannt machen und sich für forschungsbasierte Regionalentwicklung einsetzen.