Wer den Outdoorsport liebt, war am Wochenende beim sechsten Eiskletterfestival in Matrei in Osttirol mit dabei: als Teilnehmer oder zumindest als Zuschauer der spektakulären Bewerbe. Schon am Samstagvormittag konnte man sich bei der Expo von den neuesten Steigeisen und Eisgeräte verschiedener Hersteller überzeugen.