Ein 57-jähriger Italiener lenkte Freitagabend seinen Pkw auf der Drautalstraße (B 100) von Heinfels kommend in Richtung Lienz. Zur selben Zeit lenkte ein 46-jähriger Österreicher seinen Pkw von Anras kommend in Richtung Tassenbach. In Strassen bog der 46-Jährige nach links auf die Gailtalstraße (B 111) ab. Der 57-jährige Italiener konnte trotz eingeleiteten Bremsmanövers die Kollision mit dem einbiegenden Pkw nicht mehr verhindern. Durch den Unfall wurde der Österreicher unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins BKH Lienz überstellt. Die beiden Autos wurden durch den Unfall stark beschädigt.