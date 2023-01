Auf Antrag von Arbeitslandesrätin Astrid Mair beschloss die Tiroler Landesregierung am Dienstag Jahresförderungen für sozialökonomische Betriebe und gemeinnützige Beschäftigungsprojekte in einer Gesamthöhe von über 1,6 Millionen Euro. Die Finanzmittel werden für Wiedereingliederungsmaßnahmen langzeitarbeitsloser und arbeitsmarktferner Personen eingesetzt, um den oft schwierigen Wiedereinstieg in eine dauerhafte berufliche Tätigkeit zu ermöglichen. Derzeit sind in gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten und sozialökonomischen Betrieben knapp 300 Transitarbeitskräfte tätig.

Projekte und Betriebe in Marktnischen tätig

Im Rahmen von Tätigkeiten in Wirtschaftsbetrieben in Marktnischen werden bei den sozialökonomischen Betrieben langzeitarbeitslose Menschen geschult und auf den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben vorbereitet. Die Gesamtkosten der sozialökonomischen Betriebe im Jahr 2023 belaufen sich auf rund 20,7 Millionen Euro. Die Eigenerwirtschaftung der Betriebe liegt bei etwa 52 Prozent (10,7 Millionen Euro). Der restliche Finanzbedarf verteilt sich auf die Fördergeber Arbeitsmarktservice Tirol (circa 80 Prozent), das Land Tirol mit 16,5 Prozent (in diesem Fall knapp 1,6 Millionen Euro) und weitere Fördergeber mit rund 3,5 Prozent (Sozialministeriumsservice, Gemeinden).

In Osttirol erhalten der Ospa-Verein zur Förderung und Durchführung von Osttiroler Sozialprojekten für Arbeitssuchende, "Schindel und Holz"-Tischlerei (Lienz) sowie der Sofa-Verein für soziale Osttiroler Frauenprojekte für Arbeitssuchende, "Gwandolina" (Lienz) die Jahresförderung 2023.