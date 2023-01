Schon mit zwei, drei Jahren stand Nicolas Tabernig auf den Brettern, die für ihn die Welt bedeuten. Mit circa vier Jahren bestritt er seine ersten Rennen. Der junge Mann hatte früh den Wunsch, Skirennläufer zu werden. Der für den SC Lienz startende Athlet, der dem ÖSV-Nachwuchskader angehört, ist hauptsächlich in den technischen Disziplinen Slalom und Riesentorlauf im Einsatz, allerdings möchte er auch im Super-G erfolgreich sein. Man könnte beinahe meinen, rein von den Disziplinen her, dass ein zweiter Marco Schwarz heranwächst. „Der Speedbereich ist immer ein Thema, und ich denke, dass ich mich auch hier eines Tages behaupten kann“, so Nicolas Tabernig zuversichtlich in die Zukunft blickend.