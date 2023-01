Killian Pramstaller startet bei Junioren-Weltmeisterschaft

Killian Pramstaller wird bei der Junioren-WM in St. Anton am Arlberg für den ÖSV an den Start gehen. Kürzlich gewann der 20-jährige Lienzer sein erstes FIS-Rennen, im Comebackrennen nach einer Verletzung.