Am 11. Jänner, gegen 17 Uhr, lenkte eine 51-jährige Österreicherin einen PKW auf der Gemeindestraße, vom ´Lärchenhof´ in St. Jakob in Defereggen, Oberrotte, kommend abwärts in Richtung Einmündung in die L 25, Defereggentalstraße. Am Beifahrersitz befand sich dabei ihre 22-jährige Tochter. Zur gleichen Zeit lenkte ein 74-jähriger österreichischer Staatsangehöriger einen PKW vom Ortszentrum St. Jakob kommend Richtung Maria Hilf.

Im Bereich der Kreuzung kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die beiden Frauen unbestimmten Grades verletzt wurden. Die 22-Jährige wurde von der Rettung ins Ärztezentrum St. Jakob gebracht, deren Mutter wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden.