Es stimmt - der Konflikt zwischen den Eigentümervertretern der Lienzer Bergbahnen betreffend untragbarer Zustände am Hochstein wurde über die Medien ausgetragen. Elisabeth Blanik (Stadt Lienz) und Franz Theurl haben sich am Samstag durch Kritik von vielen Seiten in die Enge getrieben gefühlt. Das war der Grund für eine Presseaussendung, in der sie gegen Bergbahnen-Vorstand und Betriebsführung vorgegangen sind. Auch die ersten Lösungsschritte der Konflikts spielte Franz Theurl, auch Aufsichtsratsvorsitzender der Lienzer Bergbahnen, medial.