Da trauten wohl viele ihren Augen nicht. Vor der Ordination des Wahl-Augenarztes Matthias Dapra harrten mehr als 150 Menschen in der Kälte aus, teils seit den frühen Morgenstunden. Der Grund war die Jahresterminvergabe sowie die Neupatientenregistrierung bei Wahl-Augenarzt Matthias Dapra. Doch was führte dazu? Auf der Website des Arztes wurde informiert, dass Mails vor dem 9. Jänner automatisch gelöscht werden und Anrufe urlaubsbedingt nicht entgegengenommen werden. So kumulierten sich sämtliche Anfragen auf den gestrigen Tag. Um sicherzugehen, dass entweder der Wunsch der Neuaufnahme oder der eines sicheren Termins erfüllt werde, kamen viele persönlich und wurden mit einer langen Schlange überrascht. Die angespannte Augenarztsituation in Osttirol wirkte dabei als Brandbeschleuniger. Die Empörung darüber war groß.