Es war ein emotionales Wochenende für die Skisportlerin Valérie Grenier. In Kranjska Gora, Slowenien, raste sie im Riesentorlauf zu einem historischen Sieg. 49 Jahre hat schon keine Kanadierin mehr einen Riesentorlauf gewonnen. Der Sieg wurde anständig gefeiert. Mittendrin waren auch die zwei Osttiroler Raimund und Michell Kollreider. Die beiden Anraser sind seit Jahren glühende Skifans. Sie tragen bei den Rennen zwar rote Anzüge, aber nicht solche des Österreichischen Skiverbands (ÖSV). Stattdessen sind sie in Kanada-Jacken gekleidet. Das Vater-Sohn-Gespann bildet nämlich - zu zweit - den Fanclub des Kanadischen Skiteams in Europa.