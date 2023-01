Es war, als gab es etwas Besonderes zu kaufen – in der Beda-Weber-Gasse in Lienz stellten sich schon in den frühen Morgenstunden des Montags Dutzende Menschen an. Zu kaufen gab es nichts, aber es ging darum, einen Termin bei Augenarzt Matthias Dapra zu bekommen. Jahrestermin-Vergabe beim Wahlarzt war anberaumt. Und wohl mehr als hundert Leute wollten Montagfrüh einen solchen ergattern.