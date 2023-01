Jetzt sind Taten gefolgt – nach der Aussendung der Bergbahnen-Eigentümervertreter Elisabeth Blanik (Stadt Lienz) und Franz Theurl (Tourismusverband) am Samstagabend. Der Zustand der Pisten am Lienzer Hochstein habe die beiden Einigkeit demonstrieren lassen. Beide kritisierten, dass Betriebsleitung und Vorstand hier nicht agieren, wie es von den Eigentümern erwartet wird. Bereits heute, Sonntag, gleich in der Früh, führte Theurl ein Gespräch mit Vorstand Mario Tölderer und der Betriebsleitung. Er hatte es eilig, die Mängel im Skigebiet Hochstein zu beseitigen.