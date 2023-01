Am Samstagnachmittag hat die Kleine Zeitung von einem Nordtiroler berichtet, welcher sich über die aktuelle Situation am Lienzer Hochstein lustig macht. Das Video ging viral, der Kleine-Bericht wurde innerhalb weniger Stunden tausendfach geklickt. In der Stadtgemeinde Lienz wollte nun offenbar die Häme nicht auf sich sitzen lassen - und agierte.