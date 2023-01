Ein so schrecklicher Unfall lässt selbst erfahrene Einsatzkräfte fassungslos zurück. Am vergangenen Mittwoch kam es auf der Pass-Thurn-Straße in Jochberg, Bezirk Kitzbühel, zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine junge Mutter (34) aus Osttirol starb, ihre beiden Kinder - ein fünfjähriges Mädchen und ein dreijähriger Bub - wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Groß ist die Sorge vor allem um den Dreijährigen, denn er schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Der Bub befindet sich auf der Intensivstation im Klinikum Innsbruck. "Sein Zustand ist kritisch", hieß es von dort auf Nachfrage am Samstagnachmittag.