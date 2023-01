Ein schwerer Rodelunfall hat sich am Dreikönigstag in Kals am Großglockner in Osttirol ereignet. Drei Personen, darunter ein zweijähriges Mädchen, wurde dabei schwer verletzt. Gegen 14 Uhr fuhr eine 28-jährige Frau mit der Zweijährigen am Schoß auf einer Rodel talwärts. Der Vater des Kindes, ein 31-jähriger Mann, fuhr mit den Skiern daneben.

Im Bereich einer Linkskurve kam die 28-Jährige von der Rodelbahn ab und geriet auf die Skipiste. Die Frau konnte auf der steilen Piste nicht mehr abbremsen. Der 31-Jährige versuchte, die Rodel aufzuhalten indem er vor diese fuhr.

"Alle drei Personen prallten in der Folge gegen einen gepolsterten Absperrpflock und wurden schweren Grades verletzt", heißt es Freitagabend vonseiten der Polizei. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung mit zwei Notarzthubschraubern in das Bezirkskrankenhaus Lienz bzw. in das Unfallkrankenhaus Schwarzach geflogen.