Da hat er wohl so manchen überrascht: Der Osttiroler Bauer Piet reiste alleine zum großen Wiedersehen aller 14 Bauern und einer Bäuerin in ein Hotel in Ellmau am Wilden Kaiser an. Von seiner vermeintlichen Herzensdame Susanne fehlte jede Spur. Dabei knisterte es doch zum Finale der Hoffolgen.