"Die Preistreiberei bei der Biomasse in Osttirol muss endlich ein Ende haben", fordert Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl. Für ihn ist es nicht nachvollziehbar, dass die Zulieferer der Stadtwärme Lienz ihre Preise für Hackgut 2022 innerhalb von sechs Monaten im Vergleich zu 2021 um bis zu 141 Prozent erhöht haben. Dabei zählte er in einer Presseaussendung auf, dass etwa die Preise für das Hackgut der Brüder Theurl GmbH um 141 Prozent, der Waldgenossenschaft Iseltal um 113 Prozent, von Holz Liebenberger um 100 Prozent, von Holz Kohlmaier um 133 Prozent und jene des Anether Sägewerks ebenfalls um 100 Prozent gestiegen sind. Hannes Theurl, Geschäftsführer von Theurl Holz, will dazu nicht viel sagen: "Es macht keinen Sinn, solche Diskussionen über die Medien auszutragen. Dabei kommt nichts heraus."