Ob Freizeitunfall am Berg oder medizinischer Notfall: Wenn es schnell gehen muss, sind sie gefragt – die Retter aus der Luft. In Osttirol teilen sich in den Wintermonaten der Christophorus 7 (C7) des ÖAMTC in Nikoldsdorf sowie der Martin 4 von Heli Austria in Matrei die Region auf. In den Sommermonaten – zwischen April und Dezember – fliegen nur die Gelben Engel, nachdem sich das Team von Roy Knaus nach jahrelangen Querelen im Jahr 2018 im Sommer aus Matrei verabschiedet hatte.