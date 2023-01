Die Eventfolgen von "Bauer sucht Frau" halten bereits zu Beginn eine Überraschung für alle Fans von Bauer Piet aus Kartitsch bereit. Etwas unerwartet reist der resche Gailtaler Piet als Single zum großen Wiedersehen nach den Hofwochen am Wilden Kaiser in Tirol an. Was ist zwischen ihm und seiner Herzensdame Susanne passiert?