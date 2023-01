Es war nach dem Weihnachtsfest, am 28. Dezember, da hat Gerhard Steiner, der "Plottna Gerhard" aus Matrei, diese Welt verlassen. "Ich habe aufgehört zu leben, aber ich habe gelebt", lautet sein Partespruch. Tatsächlich war Gerhard ein Lebemensch. Jahrelang hat er in Lienz die Musikerszene geprägt. Er gründete Anfang der 1990er-Jahre die Band "Müllkutscher" mit und röhrte liebend gern den Song "Dompfmaschin". In dieser Zeit war er auch Mitarbeiter der Kleinen Zeitung Osttirol. Von den Kollegen wurde er ebenso als Edelfeder geschätzt, wie von den Lesern. "Fasching, toter Fasching", titelte er eine Geschichte um den Tod eines Musikerkollegen an einem Faschingsdienstag in Ainet und einmal formulierte er: "Dolor heißt der Schmerz."